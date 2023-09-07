Названы самые популярные соцсети у молодёжи, людей среднего возраста и пенсионеров в России

Изучение социальных сетей в России показало, что люди проводят в них около часа в день, и выбор платформы зависит от возраста. Средний возраст (25-44 лет) предпочитает «ВКонтакте», а молодёжь (12-24 лет) больше времени проводит в TikTok. Люди старше 55 лет чаще используют «Одноклассники». В среднем, пользователи проводят в «ВКонтакте» 43 минуты в день, в TikTok — 67 минут, в Telegram — 39 минут, и в «Одноклассниках» — 31 минуту.

В первом полугодии 2023 года «ВКонтакте» оказалась на вершине по ежедневному и ежемесячному охвату пользователей. Это популярное приложение посещают ежедневно 43% населения России старше 12 лет, и хотя бы раз в месяц — 71%. Telegram лидирует по приросту аудитории за последний год. Значительный рост активности наблюдался в периоды высокой новостной активности, в феврале и сентябре 2022 года, а также в июне 2023 года.

Соцсети занимают высокие позиции в списке интернет-активностей, потому что для многих пользователей это ежедневная активность. «ВКонтакте», Telegram, TikTok и «Одноклассники» занимают топовые места среди соцсетей как по ежедневному, так и по ежемесячному охвату. В первом полугодии 2023 года 83% населения России старше 12 лет использовали интернет, хотя бы раз в месяц, а в среднем в день — 81%. Молодёжь от 12 до 44 лет практически полностью включена в онлайн-мир. Это время провождения в интернете также увеличилось по сравнению с предыдущим годом, особенно среди старших возрастных групп.