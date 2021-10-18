Названы самые популярные среди россиян беспроводные наушники

По их словам, все дело в удобстве bluetooth наушников, что является главным фактором при их выборе. Производители же объясняют это тем, что в современные телефоны больше не добавляют разъем для проводных наушников, желая уменьшить объемы смартфона. Это вынуждает пользователей приобретать аксессуары по большей цене, передают «Известия».

Самым большим спросом на Российском рынке пользуются беспроводные наушники марки JBL. Они занимают 19,6% продаж рынка. На втором месте расположилась компания Xiaomi, техника которой, в среднем, занимает 14,6% всех продаж. Ну а третье место заняла Apple, с их наушниками отдают предпочтение которым 11,2% покупателей.