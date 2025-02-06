Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2025, 21:05
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Названы самые популярные туристические сим-карты у россиян

В тройке лидеров Esim. io, BetterRoaming и Airalo
Компания Unisimka представила рейтинг самых популярных тревел-сим-карт, которые выбирают россияне для путешествий за границу. Первое место среди eSIM-сервисов занимает Esim. io, который выбирают почти 19% пользователей. Этот оператор позволяет активировать профиль в 160 странах по всему миру, что делает его удобным для туристов.
Названы самые популярные туристические сим-карты у россиян

© Unisimka

Названы самые популярные туристические сим-карты у россиян

© Unisimka

На втором месте находится оператор BetterRoaming, которого предпочитают 15% пользователей. Замыкает тройку лидеров Airalo с результатом 13%. Этот оператор известен тем, что предоставляет услуги в различных странах, включая менее популярные туристические направления.

В пятерку также входят Roamless и Unisim, которые занимают 11% и 10% соответственно. У Unisim есть особенность — возможность оплаты трафика по факту использования, а также поддержка как российских, так и зарубежных карт для расчетов.

Несмотря на существующие ограничения, туризм среди россиян продолжает развиваться, что, в свою очередь, способствует росту популярности eSIM-карт, включая тревел-сим. Эти карты предлагают индивидуальные тарифы, которые учитывают потребности каждого путешественника, будь то интернет-трафик, количество минут или SMS.

По словам пользователей тревел-сим, главным преимуществом этих карт является высокая скорость интернета и стабильное соединение в разных странах. Кроме того, разнообразие тарифов позволяет выбрать оптимальный план для различных целей и нужд.

Источник:Unisimka
Автор:Булат Кармак
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