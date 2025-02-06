Названы самые популярные туристические сим-карты у россиян

На втором месте находится оператор BetterRoaming, которого предпочитают 15% пользователей. Замыкает тройку лидеров Airalo с результатом 13%. Этот оператор известен тем, что предоставляет услуги в различных странах, включая менее популярные туристические направления.

В пятерку также входят Roamless и Unisim, которые занимают 11% и 10% соответственно. У Unisim есть особенность — возможность оплаты трафика по факту использования, а также поддержка как российских, так и зарубежных карт для расчетов.

Несмотря на существующие ограничения, туризм среди россиян продолжает развиваться, что, в свою очередь, способствует росту популярности eSIM-карт, включая тревел-сим. Эти карты предлагают индивидуальные тарифы, которые учитывают потребности каждого путешественника, будь то интернет-трафик, количество минут или SMS.

По словам пользователей тревел-сим, главным преимуществом этих карт является высокая скорость интернета и стабильное соединение в разных странах. Кроме того, разнообразие тарифов позволяет выбрать оптимальный план для различных целей и нужд.