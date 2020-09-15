Названы самые популярные в России гаджеты Apple

Напомним, что в рамках сегодняшнего мероприятия от Apple ждут анонса нового планшета iPad Air с дизайном в стиле последних iPad Pro, новые недорогие смарт-часы Apple Watch SE, а также, возможно, новый ноутбук на базе фирменного ARM-процессора и iPhone 12. О последнем говорят утечки различных источников, в том числе и одного из крупнейших китайских онлайн-магазинов.