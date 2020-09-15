Названы самые популярные в России гаджеты Apple
Так, по результатам анализа российского сервиса, самыми популярными за последний год девайсами Apple в разных категориях оказались iPhone 11, AirPods 2 (с зарядным футляром), MacBook Air 13 Mid 2017, iPad (2019) и Apple Watch Series 3. Причем если в сегменте планшетов iPad — безоговорочный лидер среди пользователей Яндекс.Маркета, то AirPods оказались на втором месте (уступив наушникам Xiaomi), а “умные” часы Apple Watch на третьем.
Напомним, что в рамках сегодняшнего мероприятия от Apple ждут анонса нового планшета iPad Air с дизайном в стиле последних iPad Pro, новые недорогие смарт-часы Apple Watch SE, а также, возможно, новый ноутбук на базе фирменного ARM-процессора и iPhone 12. О последнем говорят утечки различных источников, в том числе и одного из крупнейших китайских онлайн-магазинов.