Названы самые популярные в России производители наушников

“Apple заняла 40% российского рынка беспроводных наушников в денежном выражении. Второе место по сумме продаж заняла компания JBL с долей 14%, далее идет Samsung с 13%, Xiaomi — 6%, Sony и Huawei по 4%”, — поделились в МТС.

В “Связном” же ситуацию на российском рынке подтвердили, отметив при этом, что Apple от продаж беспроводных наушников получила порядка 8,2 миллиардов рублей. В то же время, за аналогичный период JBL удалось получить 2,9 млрд, тогда как объем продаж южнокорейской компании Samsung составил 2,6 миллиарда.

Что касается самых популярных производителей наушников по количественному выражению, здесь лидером оказался JBL, которая заняла 20% рынка. Также в этот список вошли Xiaomi с показателем в 14%, Samsung с 5% рынка, Honor с 4% и Huawei с 2%.