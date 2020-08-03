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Названы самые популярные в России устройства для "умного дома"
Спрос на них увеличился в 14 раз
Специалисты российской компании “Связной” изучили собственные продажи за первые шесть месяцев текущего года. В результате чего выяснилось, что россияне стали чаще приобретать устройства для “умного дома”. Так, спрос на них, по сравнению с идентичным прошлогодним периодом, увеличился в 14 раз в штуках, а также в 20 раз в деньгах.
Также в рамках исследования “Связного” были названы самые популярные в России устройства “для умного дома”. Как сообщается, самым востребованным среди россиян стал набор датчиков Xiaomi Mi Smart Sensor Set. В то же время, популярностью пользовался и “умный” ИК-пульт “Яндекс, а также “умная” лампа все той же китайской компании Xiaomi - Mi LED Smart Bulb.
Выяснилось, что начиная с января по июнь жители России часто покупали “умные” лампы. Так, на них пришлось порядка 35% от продаж всех гаджетов “умного дома”. Востребованы были и “умные” розетки, а также центры контроля “умным” домом.