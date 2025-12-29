Названы самые популярные языки в мире

На первом месте по общему числу говорящих, как можно догадаться, оказался английский язык. На нём разговаривают около 1,53 миллиарда человек в мире. При этом родным языком он является всего для 390 миллионов людей.

Севернокитайский или мандаринский язык расположился на втором месте. В основном он используется как родной, а общее число говорящих на нём составило около 1,18 миллиарда человек.