Наука и технологии
Опубликовано 29 декабря 2025, 16:30
Названы самые популярные языки в мире

По числу говорящих на них
Язык - это то, благодаря чему возможны глобальное общение, культура, экономическое взаимодействие. Данные Ethnologue показали, какие языки распространены в 2025 году среди их носителей и неносителей.
На первом месте по общему числу говорящих, как можно догадаться, оказался английский язык. На нём разговаривают около 1,53 миллиарда человек в мире. При этом родным языком он является всего для 390 миллионов людей.

Севернокитайский или мандаринский язык расположился на втором месте. В основном он используется как родной, а общее число говорящих на нём составило около 1,18 миллиарда человек.

Далее идёт хинди, на котором говорят около 609 миллионов человек на Земле (количество носителей и неносителей здесь примерно одинаково), и испанский. Число людей, которые разговаривают на испанском, составляет 558 миллионов человек. Из них носителей 87%, а тех, для кого это неродной язык, - 13%.