Названы самые популярные жанры порно у жителей разных городов

Команда PornHub, одного из самых популярных в мире ресурсов со взрослым видео, поделилась интересной статистикой.

Как оказалось, больше всего порно с PornHub смотрят в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Лос-Анджелесе и Чикаго. В целом на вошедшие в Top-20 города приходится 16,8% всего трафика сервиса. Среднее время, которое проводят пользователи на сервисе, в международном масштабе составляет 10 минут 13 секунд.Рекордсменом в этом плане являются жители Сеула — они «зависают» на PornHub на целых 12 минут 15 секунд, а самыми «скоростными» оказались японцы — они проводят на порносервисе в среднем менее 9 минут.

Что касается, любимых жителями разных городов жанров порно, то в Нью-Йорке предпочитают видео с афроамериканцами, в Лондоне — с лесбиянками, в Париже — французскому порно. В Варшаве отдают предпочтению категории MILF (мамочки), а в Бангкоке, Йокогаме и Осаке процветает японское порно и «хентай».