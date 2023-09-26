Названы самые «притягательные» для донатов тематики блогов

Исследование Mediacom.Expert и Anketolog.ru показало, что 15% российских пользователей интернета поддерживали финансово блогеров за их контент. Самые популярные области для таких пожертвований включают путешествия, видеоигры, развлечения и юмор.

Наиболее часто (22%) люди оказывали финансовую поддержку блогерам, создающим контент о путешествиях, а также видеоиграм (21%) и развлекательному контенту (21%). Также 18% опрошенных поддерживали блогеров, занимающихся психологией, саморазвитием и здоровьем, а ещё 18% — тех, кто делится информацией о семье и воспитании детей. 16% перечисляли средства кулинарным блогерам, а также тем, кто занимается искусством и культурой.

Поддерживающие блогеров делали это разнообразно: около половины (46%) пожертвовали, чтобы помочь создавать контент, 32% перечисляли средства блогерам, участвующим в благотворительности. Также 28% оказывали поддержку во время стримов, и почти четверть платили блогерам за экспертные советы и эксклюзивный контент.

Большинство людей (31%) были готовы донатить от 50 до 100 рублей. 25% респондентов готовы были перечислять от 100 до 200 рублей, а 15% — от 200 до 500 рублей. 12% указали сумму от 500 до 1000 рублей, и только 6% готовы были пожертвовать более 1000 рублей.