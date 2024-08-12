Названы самые продаваемые ноутбуки накануне 1 сентября

Перед началом нового учебного года в России заметно возросли продажи ноутбуков. Согласно данным аналитического центра «Чек индекс», в июле и первой неделе августа 2024 года покупатели приобрели на 7% больше ноутбуков, чем за аналогичный период прошлого года. В «Марвел-дистрибуции» отметили, что в июле было реализовано 212 000 ноутбуков на сумму 13,2 млрд рублей. Среди наиболее популярных брендов лидируют Asus, Huawei, MSI, Apple и Lenovo, которые получили наибольший интерес со стороны покупателей.

Средняя стоимость ноутбуков в июле и начале августа 2024 года практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом, оставшись на уровне около 62 000 рублей. Однако аналитики обратили внимание на существенное подорожание игровых моделей ноутбуков, чьи цены увеличились на 20%, что привело к росту их средней стоимости до более чем 105 000 рублей. Представители «Авито» также подтвердили, что на их платформе средняя стоимость новых и подержанных ноутбуков достигла 34 000 рублей, при этом наиболее востребованными остаются устройства от Apple, Asus и Lenovo.

На маркетплейсах Ozon и Wildberries также зафиксирован значительный рост спроса на ноутбуки. На Ozon продажи увеличились на 10% по сравнению с прошлым годом, а на Wildberries количество проданных устройств выросло на 47%. В преддверии нового учебного года наибольшей популярностью пользовались ноутбуки от Asus, Lenovo, Apple, а также китайские бренды Azerty и Honor. Представители «М.видео-Эльдорадо» и «Марвел-дистрибуции» отметили, что покупатели все чаще выбирают модели без предустановленных операционных систем, чтобы сэкономить деньги и улучшить технические характеристики устройства.