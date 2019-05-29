Названы самые счастливые и здоровые люди на Земле

Незамужние бездетные женщины оказались самой счастливой подгруппой в обществе. Об этом рассказал психолог-бихевиорист, профессор Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан (Paul Dolan), на кинофестивале Hay 2019.

Как отметил исследователь, во время опросов большинство респондентов признают, что они счастливы в браке, если при этом супруг или супруга находятся в том же помещении. При таком методе опроса, состоящие в браке люди «оказываются"" более счастливыми, чем другие подгруппы. Однако если опрос проводить без присутствия супруга, то респонденты признаются в том, что несчастны.

Также Долан отметил, что на самом деле от брака выигрывают только мужчины. В браке они спокойнее, меньше рискуют, зарабатывают больше и дольше живут. Замужние же женщины живут не так долго, как незамужние. Более того, самыми счастливыми и здоровыми людьми в обществе оказались женщины, которые никогда не были замужем и не имеют детей.

Это противоречит существующему в обществе убеждению, что замужество и дети являются признаками успеха. Это предубеждение является причиной, по которой некоторые одинокие женщины несчастны.