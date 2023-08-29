Названы самые щедрые на зарплаты айтишников компании

В то время как Apple и Microsoft предлагают наименьшие зарплаты для начинающих инженеров, компенсация на высших должностях становится сопоставимой во всем секторе Big Tech.

Данные основаны на самостоятельно сообщённых пакетах компенсаций от пользователей Blind с января 2022 года до настоящего времени.

Amazon, например, предлагает самый широкий диапазон зарплат для инженеров, но продвижение по карьерной лестнице занимает больше времени по сравнению с другими компаниями.

Инженеры в *Meta, как выяснилось, продвигаются быстрее и получают одни из самых высоких зарплат.

В Microsoft, в свою очередь, больше уровней должностей для программистов, что даёт компании больше гибкости в вопросах продвижения. Однако их общая компенсация ниже, чем у конкурентов, на всех уровнях до старшего программного инженера.