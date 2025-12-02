Названы самые смертоносные места в Солнечной системе

Линия терминатора на Меркурии. Это граница между днём и ночью. Она представляет собой резкий переход между сильной жарой и экстремальным холодом: +430 градусов и выше и до -180 градусов по Цельсию.

Большое красное пятно на Юпитере и Большое тёмное пятно на Нептуне. Первое - это антициклон, ширина которого больше Земли, а скорость ветров - до 432 км/ч. Второе явление имеет ещё более мощные ветра: их скорость составляет до 2100 км/ч.

Афродита Терра на Венере. Поверхность этого гористого региона имеет давление в 90 раз выше земного, температуру около 460 градусов и выше по Цельсию, атмосферу из плотного углекислого газа с серной кислотой.

«Тигровые полосы» на южном полюсе Энцелада. Эти четыре параллельные трещины выбрасывают в космическое пространство струи водяного пара, льда и органических соединений, а также подпитываются внутренним теплом.