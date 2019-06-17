Названы самые странные семейные традиции

На новостном социальном ресурсе Reddit появилось обсуждение, где пользователи делятся странными семейными традициями.

Пользователи перечисляют обычаи в своих семьях, которые они не воспринимали как странные, пока не повзрослели. За десять дней существования обсуждение набрало 3,5 тысячи комментариев и более 3 тысяч лайков.

Так, родственники пользователя Soullesssenpaiii оказались одновременно любителями манго и чистюлями, каких поискать. В результате, когда глава семейства покупал «кучу» манго, вся семья садилась есть фрукты в одном белье. В детстве он воспринимал такую традицию как нормальное поведение, но сейчас ему это кажется странным.

У другого пользователя в семье было не принято убирать еду в холодильник, об опасности такого подхода он узнал только, когда вырос.

У Birb_in_disguise была семейная традиция сравнивать по праздникам длину рук и размер ладоней, поскольку у всех родственников они большие. У другого пользователя была традиция заселяться по семь человек в одну комнату отеля. Тем не менее это до сих пор воспринимается им как «лучший опыт в жизни».

Частенько такие «традиции» родители придумывали ради «блага» детей. Так, одного пользователя обманул родной отец, сказав, что в семье принята почасовая оплата телевидения, а денег им хватает только на 60 минут в день.