Названы самые тяжёлые испытания эксперимента «первых переселенцев» на Луну

В ходе годового эксперимента, имитирующего полет на Луну, участники столкнулись с множеством трудностей, одним из самых сложным для них оказалась депривация сна. Как рассказал Арслан Ниязов, научный сотрудник проекта SIRIUS и врач по авиационной и космической медицине, один из самых жёстких опытов заключался в том, что членам экипажа запрещалось спать в течение 36 часов, что имитировало авральные ситуации, например, срочную разгрузку корабля или срочную постройку укреплений на Луне. Ниязов отметил, что такие эксперименты моделируют реальные условия, с которыми могут столкнуться космонавты при экстремальных обстоятельствах.

Эксперимент включал различные сценарии, включая как активное, так и пассивное времяпрепровождение. В некоторых случаях монотонность задач ухудшала состояние участников, усиливая потребность в сне и вызывая ухудшение общего самочувствия. По словам испытателей, самым сложным оказалось не столько не спать, сколько просто лежать с закрытыми глазами, не имея возможности отдыхать, что было особенно трудно с психологической точки зрения.

В течение года участники реализовали более 50 научных программ, которые прошли строгую проверку на программных и этических комитетах. Например, проблемы нехватки витамина D из-за дефицита солнечного света, которые могут привести к вымыванию кальция и камням в почках, были ключевыми для исследования. Участники проекта SIRIUS-23, среди которых двое мужчин и четыре женщины из России, и Беларуси, имитируют длительный полет к Луне, включая стыковки с грузовыми кораблями, облёт Луны и высадку на её поверхность, что даст учёным новые данные для будущих миссий.