Названы самые востребованные специалисты в игровой индустрии России

Разработчики, которые умеют создавать трёхмерную графику и работать в команде, а также владеют английским языком, очень востребованы в игровой индустрии России. Исследование НИУ ВШЭ показало, что эта профессия обладает большим потенциалом и перспективами на россйиском рынке труда.

Индустрия видеоигр растёт как в мире, так и в России. Специалисты, занятые в этой сфере, могут достигнуть числа в 40 тысяч человек к 2030 году, особенно с учётом поддержки со стороны государства.

Наиболее востребованной и высокооплачиваемой профессией в игровой индустрии является разработчик 3D-графики. Они создают трёхмерные персонажи и изображения. На втором месте находятся 2D-художники, а на третьем — геймдизайнеры. Самая высокооплачиваемая специальность в этой сфере — backend-разработчик, который занимается внутренними механиками и алгоритмами игры.

Знание английского языка является важным навыком для успешной карьеры в игровой индустрии. Он необходим, так как основные языки программирования, документация и интерфейсы разработки базируются на английском. Также важным является умение работать в команде, так как в создании игры часто задействованы несколько специалистов. Знание популярных игровых движков, таких как Unity, также востребовано.

Работодателям важны не только программистские навыки, но и коммуникативные способности, умение работать в команде и находить творческие решения. Поддержка и привлечение высококвалифицированных специалистов станет важным фокусом развития игровой индустрии в ближайшие годы.