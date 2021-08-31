Названы самые востребованные среди россиян интернет-услуги

Как выяснилось, самыми непопулярными среди россиян оказались сервисы в сфере туризма и образования – всего 3% от числа опрошенных когда-либо пользовались ими. О важности развития парковочных сервисов и в целом, связанных с транспортом, высказалось 12% и 11% респондентов. Лидером по востребованности оказались услуги по утилизации мусора – 17,2% россиян ими регулярно пользуются.

Отмечается, что к сервисам государственных услуг у 39% россиян отношение как к самым развитым, чуть меньше респондентов положительно для себя оценивают услуги «умного» освещения города – 20%.

В отчёте приведён и антирейтинг: 62% опрошенных негативно оценивают социальные карты жителя региона, а 64% такого же мнения о сервисах и качестве услуг по управлению отходами.