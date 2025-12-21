Названы самые захватывающие открытия о мозге в 2025 году

Этапы становления. Сканирование мозга тысяч людей продемонстрировало, что человеческий мозг проходит пять различных стадий. Поворотные моменты в его организации происходят в 9, 32, 66 и 83 лет. На каждом из этих этапов возникают примерно одинаковые типы изменений.

Утерянные воспоминания. Недавние исследования показали, что даже в раннем детстве и младенчестве мозг формирует воспоминания. Проблема в том, что у людей позже просто нет к ним доступа. Учёные обнаружили, что мозг ребёнка может хранить воспоминания, когда младенцам исполняется около года, но до сих пор неясно, почему мы не помним об этом, когда вырастаем.

Болезнь Альцгеймера. Эксперты заметили ещё одну странность в мозге новорождённых: у них очень высокий уровень белка, который у взрослых указывает на болезнь Альцгеймера. Это даёт надежду, что у взрослых этих пагубных изменений можно избежать или обратить их вспять.

Рождение нейрона. В 2025 году учёные обнаружили, что в мозге взрослых людей есть новообразованные нейроны и клетки-предшественники, которые их породили. Некоторым из участников исследования было до 78 лет. Это доказывает, что в мозге даже взрослых людей могут создаваться новые нейроны.

Проверка реальности. Оказывается, наш мозг отличает реальность от вымысла, подавая так называемый сигнал реальности. Он создаётся веретенообразной извилиной и обрабатывается потом другой областью, которая определяет, реальный или воображаемый объект мы видим. По мнению исследователь, неправильная работа этой системы может привести к галлюцинациям.