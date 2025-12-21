Названы самые захватывающие открытия о мозге в 2025 году

Названы самые захватывающие открытия о мозге в 2025 годуВсего их 10
Этапы становления. Сканирование мозга тысяч людей продемонстрировало, что человеческий мозг проходит пять различных стадий. Поворотные моменты в его организации происходят в 9, 32, 66 и 83 лет. На каждом из этих этапов возникают примерно одинаковые типы изменений.
Утерянные воспоминания. Недавние исследования показали, что даже в раннем детстве и младенчестве мозг формирует воспоминания. Проблема в том, что у людей позже просто нет к ним доступа. Учёные обнаружили, что мозг ребёнка может хранить воспоминания, когда младенцам исполняется около года, но до сих пор неясно, почему мы не помним об этом, когда вырастаем.
Болезнь Альцгеймера. Эксперты заметили ещё одну странность в мозге новорождённых: у них очень высокий уровень белка, который у взрослых указывает на болезнь Альцгеймера. Это даёт надежду, что у взрослых этих пагубных изменений можно избежать или обратить их вспять.
Рождение нейрона. В 2025 году учёные обнаружили, что в мозге взрослых людей есть новообразованные нейроны и клетки-предшественники, которые их породили. Некоторым из участников исследования было до 78 лет. Это доказывает, что в мозге даже взрослых людей могут создаваться новые нейроны.
Проверка реальности. Оказывается, наш мозг отличает реальность от вымысла, подавая так называемый сигнал реальности. Он создаётся веретенообразной извилиной и обрабатывается потом другой областью, которая определяет, реальный или воображаемый объект мы видим. По мнению исследователь, неправильная работа этой системы может привести к галлюцинациям.
Болезнь Хантингтона. Согласно предварительным данным, препарат AMT-130 замедляет прогрессирование болезни Хантингтона. В случае его одобрения регулирующими органами он станет первым средством для лечения этого редкого генетического заболевания, которое лечит саму болезнь, а не её симптомы.
Просвещение приматов. В этом году учёные выяснили, что шимпанзе могут взвешивать доказательства для корректировки своих убеждений, когда те оказываются неверными. Также бонобо могут определить, когда человек чего-то не знает.
Свет, который активирует определённые клетки. Учёные при помощи воздействия лазером на глаза участников эксперимента смогли создать новый цвет - оло. Он активирует только клетки, воспринимающие зелёный свет, что раньше сделать не удавалось.
Свечение мозга. Знали ли вы, что мозг светится? Живые ткани излучают свет - биофотоны - в качестве побочного продукта потребления энергии. В ходе недавнего исследования учёные обнаружили этот свет впервые. Излучение менялось в зависимости от того, выполняли ли люди какие-то умственные задачи.
Главный вопрос. У учёных много гипотез по поводу создания мозгом сознания. Две из них специалисты изучили в ходе одного исследования. Результаты оказались неоднозначными и поставили под сомнения центральные положения обеих теорий.