Названы сексуально-привлекательные черты для слепых

На социальном новостном ресурсе Reddit провели опрос слепых и слабовидящих пользователей о том, какие черты и качества они находят сексуально привлекательными.

Тема успела набрать более 44 тысяч лайков и 9,2 тысяч комментариев за шесть дней. Чаще всего оказывалось, что слепым нравятся те же черты, что и всем остальным людям, в том числе характер, голос, манера прикосновений, таких как объятия.

Есть и хитрости — приятный голос у девушек свидетельствует о том, что она не курит и заботится о своём здоровье. Также многим слепым приятно, когда их особенности не боятся и не стесняются о ней говорить.

Большое внимание слабовидящие уделяют запаху. Многие отмечают, что некоторые люди великолепно пахнут сами по себе безо всякого парфюма и косметики. Другие уделают больше внимания тактильным ощущениям, как от тела партнёра, так и его одежды.

Большинство комментаторов отдельно отметили важность характера, например, хорошее чувство юмора.