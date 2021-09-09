Названы симптомы индийского штамма коронавируса

По словам специалиста, индийский штамм, или «дельта», отличается скоростью развития и более тяжёлым протеканием, а также поражением ряда органов наряду с лёгкими. Если «стандартный» ковид развивается за неделю, то дельта-штамм поражает дыхательные пути за 3-4 дня, причём добавляются новые симптомы, которые не фиксировали раньше. Краснова отметила, что основные – диарея и головная боль. Поражаются не только лёгкие, но и почки, печень, поджелудочная железа.

Также специалист отметила, что нельзя прекращать обследования даже после выздоровления. После коронавируса, особенно индийского штамма, возникает множество осложнений, которые до времени не дают о себе знать. И чтобы избежать серьёзных проблем со здоровьем, стоит регулярно обследоваться.