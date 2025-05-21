Названы симптомы износа SIM-карты

Если мобильная связь начала «глючить» и часто пропадать, возможно, ваша SIM-карта требует замены. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества объясняют, что такие проблемы, как потеря сети, сбои с SMS или плохое качество связи, могут быть вызваны износом микрочипа SIM-карты. Этот крошечный чип отвечает за подключение к сети, шифрование данных и хранение информации пользователя, но со временем его работоспособность ухудшается.

Особенно стоит обратить внимание, если телефон вдруг перестал «видеть» SIM-карту. Перезапуск или перестановка карты обычно не помогают, а причиной может быть загрязнение, окисление контактов или микротрещины. Эксперты отмечают, что частое извлечение карты или неаккуратное обращение ускоряют процесс износа. Сергей Кузьменко из Роскачества подчёркивает, что многие забывают: у SIM-карты есть свой срок службы.

Если вы заметили подобные неполадки, специалисты советуют обратиться в салон связи вашего оператора для замены карты. Для этого понадобится паспорт, а сама процедура в большинстве случаев бесплатна или стоит не больше 100 рублей. Это простой способ вернуть устройству стабильную связь и избежать неожиданных сбоев.