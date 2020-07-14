Названы симптомы коронавируса, которые могут остаться после выздоровления

Сообщается, что для того, чтобы установить симптомы, которые могут наблюдаться и после выздоровления, ученые анализировали состояние 143 пациентов со средним возрастом 56 лет. Исследователи изучили ряд данных о зараженных, в числе которых как клинический и фармакологический анамнез, так и факторы образа жизни.

Ученые давали оценку состоянию здоровья пациентов через 60 дней после фиксирования первого симптома коронавирусной инфекции. Выяснилось, что лишь 12,6% пациентов не имели после выздоровления симптомов, тогда как 32% имели один, а 55% и вовсе два или три. В то же время, порядка 44,1% переболевших отмечали ухудшение качества жизни. Так, переболевшие коронавирусом отмечали такие симптомы, как усталость, одышка, боль в суставах и груди.