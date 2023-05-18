Названы симптомы, намекающие на развивающуюся онкологию

Он объяснил, что на начальных стадиях рак щитовидной железы достаточно часто никак себя не проявляет. Люди узнают о болезни случайно, когда проходят медицинское обследование по другой причине.

Первым признаком могут быть узлы на щитовидной железе. Если рак начинает активно распространяться, то могут увеличиться лимфатические узлы.

Когда болезнь развилась достаточно сильно, возникают другие симптомы. Например, становится трудно глотать, возникает чувство давления в горле, отёк мягких тканей и першение.

Юдин сказал, что одной из причин рака щитовидной железы могут быть генные мутации, которые передаются по наследству. Также опасно радиоактивное облучение, например, на работе с опасными веществами.