Названы случаи, при которых вакцина противопоказана

Ответить на этот вопрос взялись журналисты, пишет Популярная Механика. Они выяснили, что всего противопоказания можно разделить на на три типа. Первый — универсальный, в него входят непереносимость или гиперчувствительность к компонентам препарата.

Второй тип связан с живыми вакцинами — теми, которые состоят из ослабленного вируса. К тем, кому нельзя прививаться такой вакциной, относятся люди с иммунодефицитом и некоторыми другими заболеваниями.

Ну и третий тип противопоказаний — это состояния, о которых ничего неизвестно. Наиболее распространённый из них это беременность и период лактации.