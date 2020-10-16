Названы смартфоны, которые взрываются чаще всего

Для того, чтобы ограничить взрыв специалист посоветовал не перегревать и не сгибать смартфон, поскольку такими действиями можно повредить батарею. Кроме того, сохранить батарею можно избегая длительной зарядки и эксплуатацией оригинального зарядного устройства. Также специалист отметил, что на то, что смартфон может взорваться указывает вздутие батареи. При возникновении такой ситуации следует обратиться к специалисту для замены.