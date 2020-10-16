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Названы смартфоны, которые взрываются чаще всего
На непредсказуемое поведение устройства могут намекать проблемы с батареей
Издание “Прайм” опубликовало новый материал, в рамках которого партнером и директором компании «Интеллектуальный резерв» Павлом Мясоедовым были названы смартфоны, которые взрываются чаще всего.
Специалист отметил, что взрыву подвержены все смартфоны с поврежденными или проблемными батареями.
Чаще всего взрываются смартфоны компании Samsung, которая даже вынуждена была на волне паники отозвать все телефоны Galaxy Note 7 из продажи. Также известны случаи, когда в руках у пользователей взрывалась продукция Apple — не только айфоны, но и айпады.
Для того, чтобы ограничить взрыв специалист посоветовал не перегревать и не сгибать смартфон, поскольку такими действиями можно повредить батарею. Кроме того, сохранить батарею можно избегая длительной зарядки и эксплуатацией оригинального зарядного устройства. Также специалист отметил, что на то, что смартфон может взорваться указывает вздутие батареи. При возникновении такой ситуации следует обратиться к специалисту для замены.