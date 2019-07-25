Исследование продлилось целых 15 лет и в нем приняли участие около 476 тыс жителей Европы. В результате анализа полученных данных оказалось, что люди, употреблявшие в пищу рыбу, на 12% реже страдали от злокачественной опухоли кишечника. Риск заболевания снижала как жирная, так и постная рыба, а вот употребление в пищу моллюсков не принесло никаких результатов. Ученые предполагают, что снижение риска заболевания раком связано с наличием в рыбе специфических жирных кислот, таких как, например, омега-3.
Наука и технологии
Сегодня 11:10
Названы сорта рыб, которые спасают от заболевания раком
Достаточно кушать их по три раза в неделю
Специалисты из Международного агентства по изучению рака, основываясь на долголетнем исследовании, заключили, что достаточно есть по три порции рыбы в неделю, чтобы значительно снизить риск заболевания и развития рака кишечника.
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