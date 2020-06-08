Наука и технологии
Сегодня 19:36
Названы современные технологии, разработанные еще в СССР
В их числе оказались электрокары, наушники и многое другое
Зачастую среди современных пользователей сети принято ругать СССР за отставание во многих сферах жизни — возможно, это протест против позиции более старшего поколения, вечно хвалящего Советский Союз, возможно, более молодые россияне неосознанно отрицают достижения прошлого строя. Но вот эксперты разобрались в теме, в результате чего были названы современные технологии, разработанные еще в СССР.
Так, согласно опубликованному материалу, те же автомобили на водородном топливе и электрокары — изобретения, созданные инженерами Советского Союза. И если транспортные средства на водородном топливе выпускались в Харькове с 1976 года, но не обрели заметную популярность, то электрокары вообще не вышли за пределы статуса “экспериментальных образцов”.
Также в СССР были разработаны одни из самых первых наушников — Октава ТМ-2. Выпускались они еще в 1961 году. А уже в 1987 году в издании "Техническая эстетика" была описана система, сильно напоминающая современный “Умный дом”, в который входили акустика, пульты управления и дисплей.