Названы современные технологии, разработанные еще в СССР

Так, согласно опубликованному материалу, те же автомобили на водородном топливе и электрокары — изобретения, созданные инженерами Советского Союза. И если транспортные средства на водородном топливе выпускались в Харькове с 1976 года, но не обрели заметную популярность, то электрокары вообще не вышли за пределы статуса “экспериментальных образцов”.

Также в СССР были разработаны одни из самых первых наушников — Октава ТМ-2. Выпускались они еще в 1961 году. А уже в 1987 году в издании "Техническая эстетика" была описана система, сильно напоминающая современный “Умный дом”, в который входили акустика, пульты управления и дисплей.