Названы способные сломать смартфон обновления

Эксперт обратил внимание на то, что в свежих обновлениях крупнейших компаний Google и Apple все чаще возникают сбои, которые способны вывести смартфон из строя. Обусловлены эти проблемы ростом сложности самих обновлений, а также программного кода. Тимофеев напомнил о последнем обновлении Google с багом приложения Carrier Services для Android, в связи с которым пользователи потеряли возможность пользоваться СМС-сообщениями.

”Не удивлюсь, если со временем что под Android, что под iOS появится функция выбрать "Удалить обновления" или откатить на предыдущую рабочую настройку”, — поделился Тимофеев.