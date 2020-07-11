Названы способы безопасного снятия наличных в банкоматах

По словам эксперта, легче всего злоумышленникам получит доступ к банкоматам, которые находятся вне офиса самого банка, а также в малолюдных местах. Поэтому, снимать деньги в подобных местах не рекомендуется. Однако стоит отметить, что получить доступ, вероятно, мошенники способны к любому банкомату.

”В отделениях банка или торговых центрах подобные ситуации исключены, так как уровень защищенности за счет наличия камер видеофиксации и охраны значительно выше”, — поделился Кучаев, отметив, что для того, чтобы обеспечить безопасность снятия наличных с помощью банкомата нужно при вводе PIN-кода прикрывать рукой клавиатуру.