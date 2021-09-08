Названы способы борьбы с сонливостью без кофе

Об этом в рамках интервью журналистам «Вечерней Москвы» сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова. Так, по ее словам, в первую очередь избежать сонливого состояния стоит путем налаживания режима сна. Для этого необходимо ложиться до 12 часов ночи.

“Каждый час сна до полуночи равен двум часам сна после полуночи. Главное условие — высыпаться как следует. Если часов сна не хватает или же человек ложится поздно, а встает поздно, то слабость, разбитость и плохое настроение практически гарантированы”, — сообщила врач.

Кроме того, ограничить сонливость можно с помощью прогулок и прочей физической активности. Помимо прочего бодрее можно себя ощутить благодаря освещению — днем следует пребывать в максимально освещенных помещениях, а при подготовке ко сну, напротив, необходима темнота. Также терапевт порекомендовала иметь в рационе разнообразную еду, отдавая предпочтение свежим продуктам с небольшой термической обработкой или без нее.