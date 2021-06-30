Названы способы экономии на мобильной связи

Специалист посоветовал часто отслеживать свой тариф и уделять время анализу трат. “Смотрите, какие услуги наиболее актуальны, нет ли случайно подключенных платных ненужных ежемесячных функций. Возможно, под ваше потребление есть более оптимальные тарифы. К тому же старые тарифы могут стоить пропорционально дороже, чем новые”, — отметил Щельцин.

Также можно задуматься и об обновлении оператора, к тому же провернуть это можно не меняя номер. Помимо прочего можно изучить комбо-тарифы, то есть взять на семью пакет с домашним телефоном, интернетом и телевидением. Сэкономить можно и благодаря использованию мессенджеров, а не MMS, SMS.