Названы способы экономии на мобильной связи

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Названы способы экономии на мобильной связиНужно отслеживать свой тариф
Издание “Прайм” взяло интервью у гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, в рамках которого россиянам рассказали несколько способов экономии на мобильной связи.
Специалист посоветовал часто отслеживать свой тариф и уделять время анализу трат. “Смотрите, какие услуги наиболее актуальны, нет ли случайно подключенных платных ненужных ежемесячных функций. Возможно, под ваше потребление есть более оптимальные тарифы. К тому же старые тарифы могут стоить пропорционально дороже, чем новые”, — отметил Щельцин.
Также можно задуматься и об обновлении оператора, к тому же провернуть это можно не меняя номер. Помимо прочего можно изучить комбо-тарифы, то есть взять на семью пакет с домашним телефоном, интернетом и телевидением. Сэкономить можно и благодаря использованию мессенджеров, а не MMS, SMS.