Названы способы избавиться от навязчивых спам-звонков

Для начала, специалист отметил, что избавиться от подобного беспокойства на все 100% практически невозможно, передаёт агентство Прайм. Связано это с тем, что работники разных компаний, меняя место своей работы, без труда могут забрать с собой базу номеров клиентов. Таким образом, даже если вы заблокируете одну компанию, её бывший работник на новом месте снова сможет вас донимать.

При этом ограничить спам-звонки всё же можно, правда для этого необходимо обратиться к мобильным операторам. Практически у каждого крупного оператора мобильной связи есть услуга, с помощью которой они «защищают» своих абонентов от нежелательных звонков. Также Антипов предлагает воспользоваться специальными приложениями для смартфонов, которые были разработаны исключительно для блокировки навязчивых звонков.