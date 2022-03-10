Названы способы избежать развития болезни Альцгеймера

Одним самых опасных факторов, повышающих риск развития болезни Альцгеймера, является курение. Из-за регулярного и длительного употребления никотина повышается тонус гладкой мускулатуры артериол, вызывающий сужение их просвета, из-за чего происходит уменьшение притока крови к тканям головного мозга и нарушение транспорта кислорода к нейронам. Поэтому лучше полностью отказаться от сигарет.

По словам специалиста, важно контролировать потребление сахара, потому что на фоне диабета второго типа возрастает риск развития болезни Альцгеймера.

В качестве профилактики Красковская порекомендовала заниматься физическими нагрузками, укреплять сердечно-сосудистую систему и снижать артериальное давление.

Также она отметила, что важна регулярная познавательная деятельность. «Чтение литературы, новое хобби и знакомства, разгадывание головоломок, тесты на запоминание и память, изучение иностранных языков и любая активность, стимулирующая познавательную деятельность мозга, позволит сформировать огромное количество новых синапсов. Здесь также важно не забывать про полноценный сон, который позволит нейронам консолидировать новые синапсы, приобретенные во время бодрствования в случае важной информации и удалить несущественную», — подчеркнула специалист.

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