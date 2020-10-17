Названы способы незаметно пользоваться WhatsApp

Аверин отметил и возможность скрыть статус о прочтении сообщения, благодаря чему отправитель сможет лишь отследить, дошло ли до вас послание, однако останется в неведении по поводу его прочтения. Полностью скрыть свое присутствие в мессенджере можно путем общения через уведомления, перейдя во вкладку “ответить”.

Одним из способов является и использование специализированных программ. Для владельцев Android-смартфонов существует приложение Unseen, позволяющее прочитывать сообщения, не появляясь в сети.