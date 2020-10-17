Наука и технологии
Сегодня 07:36
Названы способы незаметно пользоваться WhatsApp
От использования специальных программ до смены настроек
Заместитель директора Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин назвал способы незаметно пользоваться WhatsApp. По словам эксперта, способы скрыть переписку в мессенджере делятся на онлайн и оффлайн.
Скрыть переписку можно как для людей, которые физически находятся рядом, то есть оффлайн, так и для других пользователей программы - онлайн.
Один из способов сокрытия своего присутствия онлайн - поставить в настройках конфиденциальности статус "Был-(а)". Так вы скрываете свое присутствие в сети, у пользователя, который захотел посмотреть, когда вы были там, будет отображаться "был(а) недавно" или же статус вообще не будет отображаться.
Аверин отметил и возможность скрыть статус о прочтении сообщения, благодаря чему отправитель сможет лишь отследить, дошло ли до вас послание, однако останется в неведении по поводу его прочтения. Полностью скрыть свое присутствие в мессенджере можно путем общения через уведомления, перейдя во вкладку “ответить”.
Одним из способов является и использование специализированных программ. Для владельцев Android-смартфонов существует приложение Unseen, позволяющее прочитывать сообщения, не появляясь в сети.