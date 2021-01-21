Названы способы обнаружить скрытую камеру видеонаблюдения
Так, специалист посоветовал, при подозрении на присутствие скрытой камеры, изучить место пребывания. По мнению Мясоедова, если камеру умышленно хотели спрятать, скорее всего расположили ее рядом с другими предметами, чтобы обращали внимание именно на них.
”Особенно внимательно нужно осмотреть датчики дыма, картины, мягкие игрушки и необычно расположенную электронику вроде настольных часов или медиапроигрывателя”, — поделился Мясоедов.
В темном помещении помощником в этом деле может стать фонарик на смартфоне. Так, пройдясь лучом света по комнате можно заметить блики света, что может говорить о нахождении скрытой камеры. Помимо прочего скрытая камера видеонаблюдения может быть расположена за зеркалами, на что может намекать деформация зеркала или искривление отражения.
Найти скрытые камеры можно также с помощью специальных программ, которые выявляют все подключенные к интернету гаджеты в комнате.