Названы способы оставаться невидимым в интернете

Так, одним из таких способов было названо использование специальных почтовых серверов, которые предполагают тип шифрования end-to-end. Благодаря этому варианту шифрования пользователь может быть уверен в том, что письмо будет просмотрено лишь конечным получателем.

”Используя почтовые серверы, например, Outlook и Gmail, вы не можете оставаться незамеченным — даже если вы удалите письма у себя, то ваша копия письма, скорее всего, где-то может храниться, и по ней можно отследить вашу переписку”, — рассказал Кусков в беседе с агентством “Прайм”.

Помимо прочего быть невидимым в сети можно посредством прокси-сервера. Механизм его работы заключается в том, что он присваивает не соответствующие настоящему IP-адреса. В качестве одного из методов оставаться невидимым в интернете было упомянуто и использование сети Tor.