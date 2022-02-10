Названы способы перестать есть на ночь

По её словам, есть нужно за три часа до сна. Это даёт чувство насыщения и при этом желудок, организм не перегружен. Ужин должен включать мясо или рыбу, а также максимальное количество овощей.

Чтобы заставить себя не есть на ночь, врач посоветовала почистить зубы сразу после ужина. Вероятно, любителю перекусить перед сном не захочется проводить эту процедуру снова. Кроме этого, по мнению специалиста, можно себя чем-то отвлекать, создавать себе интересный досуг.

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