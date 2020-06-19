Названы способы продлить жизнь

”Избавление от курения и поддержка социальных связей будут лучшими инвестициями в успешное старение”, - рассказал профессор Йорам Барак, отметив, что социальная активность подразумевает физический выход из дома и общение с людьми вдали от семьи, в том числе и участие в различных мероприятиях, к примеру, посещение концерта или же игра в гольф.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные 292 долгожителей, которые не имели хронических болезней. Также были изучены данные о 103 377 пожилых людях старше 60 лет, проживающих в общине. Исследователи обнаружили, что все участники участвуют в социальных мероприятиях, в то время как уровень депрессии и диабета с возрастом лишь падает. Кроме того, у участников фиксировались снижения показателей деменции после 80 лет.