Названы способы распознать небезопасный сайт

По словам Керценбаума, в первую очередь нужно смотреть на адрес онлайн-ресурса. Так, ссылка должна в себя включать www, после чего должна быть точка и название бренда или компании. В конце ссылки на безопасный сайт может быть .ru, .рф или .com.

“Если в ссылке мы видим несколько доменных зон в конце, то это должно внушать опасение. Две поддоменные зоны еще могут быть, а если там три, то такие конструкции чаще всего используются злоумышленниками и киберпреступниками, чтобы скрыть истинный адрес сайта”, — предупредил Керценбаум.