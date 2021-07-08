Названы способы распознать небезопасный сайт

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Названы способы распознать небезопасный сайтВ первую очередь обращаем внимание на адрес онлайн-ресурса
Радио Sputnik пообщалось с экспертом по кибербезопасности Кириллом Керценбаумом на тему поддельных сайтов. В рамках беседы специалист рассказал, как можно заподозрить такие ресурсы.
По словам Керценбаума, в первую очередь нужно смотреть на адрес онлайн-ресурса. Так, ссылка должна в себя включать www, после чего должна быть точка и название бренда или компании. В конце ссылки на безопасный сайт может быть .ru, .рф или .com.
“Если в ссылке мы видим несколько доменных зон в конце, то это должно внушать опасение. Две поддоменные зоны еще могут быть, а если там три, то такие конструкции чаще всего используются злоумышленниками и киберпреступниками, чтобы скрыть истинный адрес сайта”, — предупредил Керценбаум.