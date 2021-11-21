Названы способы ускорения домашнего интернета

По словам Трухина, скорость интернета может варьироваться в течение дня из-за количества людей, одновременно пользующихся сетью Wi-Fi. В таком случае скорость трафика делится между всеми устройствами, подключенными к одной и той же сети.



Проблема с интернетом также может крыться в препятствиях между роутером и устройством.