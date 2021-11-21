Названы способы ускорения домашнего интернета

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Названы способы ускорения домашнего интернетаИ в чем причина его замедления
Эксперт по телекоммуникациям Василий Трухин рассказал почему скорость интернета может падать и как его ускорить.
По словам Трухина, скорость интернета может варьироваться в течение дня из-за количества людей, одновременно пользующихся сетью Wi-Fi. В таком случае скорость трафика делится между всеми устройствами, подключенными к одной и той же сети.
Проблема с интернетом также может крыться в препятствиях между роутером и устройством.
Если, например, между пользователем и роутером стоит холодильник или другие большие металлические предметы — по законам физики они приводят к потере сигнала
Василий Трухин
Эксперт по телекоммуникациям
К тому же, причиной проблем зачастую является “забитость” каналов связи из-за большого количества сетей в одном помещении.
Решением является переход на другой канал или другую частоту.
Источник: Известия