Названы способы защиты денег в мобильном банке

”Недостаточная защищенность организации ставит под угрозу пользователей. По нашим данным, более половины приложений для интернет-банкинга уязвимы перед атаками, нацеленными на кражу персональных данных”, — поделился Костиков.

Чтобы ограничить кражу данных пользователям необходимо придерживаться определенных правил. В частности, нужно отказаться от размещения информации в сети и минимизировать предоставление данных во время регистрации на сайтах. Не лишним было бы и создание отдельной электронной почты, номера телефона и виртуальной карты, которыми можно было бы пользоваться при взаимодействии с недоверенными сервисами. Также при создании учетных записей на сайтах необходимо создавать разные пароли.