Названы способы защиты от популярных видов мошенничества

Самым популярным видом мошенничества был назван фишинг и вишинг. Первое понятие подразумевает массовую рассылку писем, тогда как второе — обзвон. Защититься от первого можно ограничив переход по ссылкам в подозрительных письмах или с помощью систем класса DLP.

“Если мы говорим про вишинг, во-первых, вы можете установить программы, которые определяют, кто вам звонит с неизвестного номера. В случае подозрений достаточно просто не брать трубку”, — поделился способами защиты руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Если же пользователь все же ответил на звонок мошенника, услышав от него фразы «с вашей карты списались деньги», «подтвердите операцию», лучше всего сбросить звонок и позвонить по официальному номеру в банк.