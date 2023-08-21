Названы сразу два российских самолёта, способных уничтожить американский F-16

F-16 является лёгким истребителем четвёртого поколения и считается одним из самых массовых в мире. Несмотря на его маневренность и способность нести большую бомбовую нагрузку, российские Су-35 и МиГ-31 могут успешно противостоять ему.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны, в частности С-400, также могут стать серьёзной угрозой для F-16.

Стоит отметить, что американские истребители данной модели появятся в арсенале ВСУ не раньше весны 2024 года. Это связано с необходимостью обучения экипажей и создания соответствующей инфраструктуры.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о получении 42 самолётов F-16 от Нидерландов.