Названы сразу несколько ранних симптомов рака желудка

Наука и технологии
Сегодня в 12:00
1 мин.
Названы сразу несколько ранних симптомов рака желудкаКо всем им надо быть внимательным
Люди очень часто не обращают внимание на знаки, которые подаёт организм при серьёзных заболеваниях. К таковым относятся и ранние симптомы рака желудка, о которых решил рассказать врач общей практики Санджай Мехта.
По словам эксперта, в самом начале развития данного типа онкологии, симптомы часто бывают неопределёнными и могут включать изжогу, расстройство желудка, потерю аппетита, а также тошноту и рвоту.
Вместе с тем пациенты, столкнувшиеся с болезнью, могут замечать у себя затруднённое глотание, боль в верхней части живота и потерю веса.
Также ранним признаком рака желудка Мехта назвал желудочное кровотечение, которое приводит к развитию анемии. Проверить уменьшение эритроцитов в крови в данном случае можно с помощью анализа крови.
Источник: Daily Express