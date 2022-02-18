Названы сразу несколько ранних симптомов рака желудка

По словам эксперта, в самом начале развития данного типа онкологии, симптомы часто бывают неопределёнными и могут включать изжогу, расстройство желудка, потерю аппетита, а также тошноту и рвоту.

Вместе с тем пациенты, столкнувшиеся с болезнью, могут замечать у себя затруднённое глотание, боль в верхней части живота и потерю веса.

Также ранним признаком рака желудка Мехта назвал желудочное кровотечение, которое приводит к развитию анемии. Проверить уменьшение эритроцитов в крови в данном случае можно с помощью анализа крови.