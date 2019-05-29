Названы сроки испытаний для частного космотуризма в России

Первые комплексные испытания российской спускаемой капсулы для частного космического туризма вместе с ракетой начнутся в 2024-2025 годах. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании КосмоКурс Павел Пушкин.

Пушкин заявил: «В 2023 году будут автономные полеты капсулы <…> Вместе с ракетой где-то в 2024 году: ракета должна в 2024 году начать автономные испытания, в конце 2024-2025 годах должны начаться комплексные».

Как отметил Пушкин, потребуется не менее тридцати автономных полётов прежде чем осуществить первый пилотируемым запуск суборбитального комплекса. При этом спускаемых капсул и ракет будет изготовлено меньше, поскольку на имеющихся изделиях будут устраняться замечания, обнаруженные при тестировании.