Названы сроки испытаний российского беспилотника «Орион» в качестве уничтожителя танков

РИА Новости удалось выяснить, что специалисты уже начали работы по оснащению «Ориона» модернизированными противотанковыми ракетами комплекса «Вихрь-М». Закончить процесс планируется в ближайшее время, в связи с чем боевые испытания против танков уже наметили на осень 2021 года.

Ожидается, что БПЛА, в рамках пробных атак, будет наносить удары по наземным целям, имитирующим бронетехнику. Чаще всего в таких случаях военные используют уже списанные танки, БМП и прочую технику, непригодную для полноценного использования.

Ждём свежих подробностей о результатах тестирования «Орион» в новой роли в ближайшие месяцы.