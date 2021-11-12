Названы сроки испытаний украинского аналога Ан-12

Украинская армия заказала у «Антонова» три самолета модели Ан-178. Пробный полет совершит только один из них, потому что два других самолета в настоящий момент находятся на стадии сборки.



Министерство обороны Украины договорилось о поставке новых транспортников в состав вооруженных сил к 2023 году. На эти цели «Антонов» получил кредит в государственном Укрэксимбанке на 3 миллиарда гривен, что в рублях будет более 8 миллиардов.



Новый Ан-178 конструктора «Антонов» — ближнемагистральный транспортный самолет. Предприятие позиционирует его как замену Ан-12, разработанного в 1950-е годы в СССР.



Ранее, в сентябре, «Антонов» поделился планами по отказу от комплектующих российского производства для Ан-178 к концу 2021 года. Уточняется, что пока самолет летал только с ними.