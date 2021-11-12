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Названы сроки испытаний украинского аналога Ан-12

Из трех заказанных самолетов, испытают лишь один
Андрей Чернявский, директор Antonov Logistics SALIS назвал сроки испытаний нового военного самолета Ан-178. Воздушное судно поднимется в небо и совершит первый полет весной 2022 года.
Названы сроки испытаний украинского аналога Ан-12

Украинская армия заказала у «Антонова» три самолета модели Ан-178. Пробный полет совершит только один из них, потому что два других самолета в настоящий момент находятся на стадии сборки.

Министерство обороны Украины договорилось о поставке новых транспортников в состав вооруженных сил к 2023 году. На эти цели «Антонов» получил кредит в государственном Укрэксимбанке на 3 миллиарда гривен, что в рублях будет более 8 миллиардов.

Новый Ан-178 конструктора «Антонов» — ближнемагистральный транспортный самолет. Предприятие позиционирует его как замену Ан-12, разработанного в 1950-е годы в СССР.

Ранее, в сентябре, «Антонов» поделился планами по отказу от комплектующих российского производства для Ан-178 к концу 2021 года. Уточняется, что пока самолет летал только с ними.

Источник: Униан
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