Названы сроки, когда ветряные и солнечные электростанции станут выгоднее газа

“Мы считаем, что предприятия газовой промышленности, вероятно, уже позади. Дальнейшие инвестиции в газовые проекты могут привести к потере десятков миллиардов долларов к середине 2030-х годов, когда новые газовые заводы и трубопроводы быстро станут экономически не выгодны, так как цены на газ продолжают падать”, - сообщили специалисты института в официальном отчете.

Отмечается, что именно 2019 год является переломным. Электричество, полученное возобновляемыми источниками продолжает становиться более выгодным и эффективным, а это гарантирует упадок спроса на добычу газа. В ближайшем будущем использование газопроводов будет сокращено, следовательно, цена на газ резко упадет. Исследователи сообщают, что изменения уже коснулись некоторые области США.