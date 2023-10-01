Названы сроки лётных испытаний тяжёлой ракеты «Ангара-А5В»

Об этом сообщил генеральный директор космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Алексей Варочко.

Центр Хруничева успешно завершил разработку эскизного проекта ракеты-носителя «Ангара-А5В». Варочко подчеркнул, что дальнейшие работы по созданию тяжёлого носителя повышенной грузоподъемности начнутся после завершения лётной отработки разгонного блока КВТК, который использует топливную пару кислород-водород.

Начало изготовления лётного образца нового кислородно-водородного разгонного блока КВТК ожидается в 2028 году.

Ранее стало известно, что лётные испытания сверхтяжёлой ракеты «Ангара-А5В» на космодроме Восточный планировались в 2027 году.

Напомним, что «Ангара» представляет собой семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, включая «Ангара-А5В» повышенной грузоподъёмности.