Названы сроки оснащения российской армии беспилотниками большей дальности

Так, если верить словам заместителя главкома ВКС России генерал-лейтенанта Сергея Дронова, подобный тип беспилотников можно использовать в совершенно различных целях, в том числе и для задействования управляемых боеприпасов, а также поражения объектов противников в так называемых стратегических глубинах. При этом военачальник отдельно подметил, что эффективность применения ударных беспилотников было подтверждено в рамках операций в Сирии. Что же до примерных сроков, когда подобное вооружение будет поставлено в российскую армию, то называется весь период 2021 года.

В числе прочих преимуществ использования военных дронов, чаще всего называется сокращение потери летного состава. Еще из интересного и важного можно отметить, что в будущем планируется управлять дальнобойными беспилотниками с борта пилотируемых боевых машин.