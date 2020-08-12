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Названы сроки оснащения российской армии беспилотниками большей дальности

Случится это уже совсем скоро
Названы сроки оснащения российской армии беспилотниками большей дальности. При этом Минобороны заявило, что именно через принятие на вооружение подобного типа вооружения, Россия нарастит свой боевой потенциал.

Так, если верить словам заместителя главкома ВКС России генерал-лейтенанта Сергея Дронова, подобный тип беспилотников можно использовать в совершенно различных целях, в том числе и для задействования управляемых боеприпасов, а также поражения объектов противников в так называемых стратегических глубинах. При этом военачальник отдельно подметил, что эффективность применения ударных беспилотников было подтверждено в рамках операций в Сирии. Что же до примерных сроков, когда подобное вооружение будет поставлено в российскую армию, то называется весь период 2021 года.

В числе прочих преимуществ использования военных дронов, чаще всего называется сокращение потери летного состава. Еще из интересного и важного можно отметить, что в будущем планируется управлять дальнобойными беспилотниками с борта пилотируемых боевых машин.